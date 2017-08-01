السفير الإسرائيلي لدى روسيا: إسرائيل ترحب بجهود روسيا في سوريا

رحب السفير الإسرائيلي لدى روسيا، غاري كورين، بالجهود الروسية في مناطق خفض التصعيد في سوريا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن مسألة التواجد الإيراني لم تحل بعد، وأن بعض الشكوك مازالت قائمة.