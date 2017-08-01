إسرائيل مستعدة للمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة

صرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا، غاري كورين، بأن إسرائيل مستعدة لعقد لقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى ضرورة تهدئة الوضع في القدس، وعدم وضع شروط مسبقة.

© Sputnik. Vitaliy Belousov السفير الإسرائيلي في موسكو: إسرائيل ترحب بجهود روسيا في سوريا

موسكو-سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة أجراها مع وكالة "سبوتنيك": موقف إسرائيل معلوم، نحن موافقون على بدء الحوار لكن دون أية شروط مسبقة التي يحاول الجانب الفلسطيني فرضها،

في حال تحدثنا حول استئناف عملية السلام، دعونا نعود للواقع: كان هناك إعلان للرباعية الدولية، وعقد لقاء في القدس، وأجرى ممثلو الرباعية مباحثات مع جانبنا والجانب الإسرائيلي، وإعلان الرباعية عقب المفاوضات كان يرضينا تماما.

وبخصوص اللقاء بين نتنياهو وعباس، قال السفير "رئيس وزرائنا أعلن لأكثر من مرة أنه مستعد للقاء مع أبو مازن اليوم قبل الغد".

وفي حديث حول الوضع في القدس، دعا السفير كافة الأطراف "للتهدئة".