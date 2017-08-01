حداد: لم يظهر حتى الآن أي شيء حقيقي في تقديم موعد "أستانا 6"

أكد السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أنه لم يظهر أي شيء حقيقي في تسبيق موعد انعقاد اجتماع "أستانا 6" الدولي حول سوريا، مضيفا، أنه من المحتمل أن يعقد الاجتماع في الأسبوع الأخير من آب/أغسطس.

© Sputnik. Alexander Yuriev الخارجية الكازاخستانية: لا معلومات لدينا حول تغير موعد اجتماع أستانا السادس

موسكو-سبوتنيك. قال السفير السوري في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم، ردا على سؤال حول إمكانية تقريب موعد انعقاد اجتماع "أستانا- 6": يبقى هذا احتمالا، ولكن حتى الآن لم يظهر أي خبر حقيقي،

وهناك احتمال أن يعقد الاجتماع في الأسبوع الأخير أو قبله بعدة أيام، في شهر آب/ أغسطس".

يأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت بعض وسائل الإعلام أن اجتماع أستانا السادس حول سوريا المقرر عقده نهاية شهر آب/ أغسطس، قد يعقد قبل منتصف آب/ أغسطس.

كما أكد السفير السوري أن الاجتماع القادم سيضم نفس المشاركين، حيث قال "بنفس القوائم. المشاركة بنفس القوائم".

الجدير بالذكر، أن طهران تشهد، يومي1 و2 آب/أغسطس الجاري، اجتماعا تقنيا لبحث المسألة السورية ومتابعة مخرجات "أستانا —5".