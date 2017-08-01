ابنة القذافي تنفي رفعها دعوة ضد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر التونسي

نفت عائشة القذافي ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، صحة ما تناقلته وسائل إعلام حول إقامة دعوى قضائية من قبلها ضد رجل الأعمال التونسي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي.

© AP Photo/ Ivan Sekretarev ليبيا تنتظر صعود القذافي إلى قمة السلطة

القاهرة-سبوتنيك. قال محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، "لا توجد أي علاقة مادية أصلا بين سليم الرياحي وعائلة القذافي"،

مؤكدا أن ترويج مثل هذه الشائعات أمر مقصود وهو نتيجة تصفية حسابات سياسية في الداخل التونسي"، على حد تعبيره.

وحث الزايدي وسائل الإعلام على ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة التي من شأنها تضليل الرأي العام.

وكانت وسائل إعلامية تونسية ذكرت أن عائشة ابنة العقيد معمر القذافي توجهت إلى القضاء الدولي لمطالبة الرياحي بمبلغ 22 مليار دولار تقول إنه استولى عليها من والدها بعد سقوط نظامه في العام 2011.

وقالت صحيفة "الحرية" التونسية نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع"، إن عائشة القذافي "قامت بتكليف فريق من المحامين بإقامة دعوى قضائية دولية ضد الرياحي لاسترداد الأموال التي تدعي أنه استولى عليها".

وأضافت الصحيفة أن القضية التي أقامتها عائشة قد تقود إلى إصدار بطاقة جلب دولية بحق الرياحي للتحقيق معه.