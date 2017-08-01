ابنة القذافي تنفي رفعها دعوة ضد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر التونسي

مؤكدا أن ترويج مثل هذه الشائعات أمر مقصود وهو نتيجة تصفية حسابات سياسية في الداخل التونسي"، على حد تعبيره.
وحث الزايدي وسائل الإعلام على ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة التي من شأنها تضليل الرأي العام.
وكانت وسائل إعلامية تونسية ذكرت أن عائشة ابنة العقيد معمر القذافي توجهت إلى القضاء الدولي لمطالبة الرياحي بمبلغ 22 مليار دولار تقول إنه استولى عليها من والدها بعد سقوط نظامه في العام 2011.
وقالت صحيفة "الحرية" التونسية نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع"، إن عائشة القذافي "قامت بتكليف فريق من المحامين بإقامة دعوى قضائية دولية ضد الرياحي لاسترداد الأموال التي تدعي أنه استولى عليها".
وأضافت الصحيفة أن القضية التي أقامتها عائشة قد تقود إلى إصدار بطاقة جلب دولية بحق الرياحي للتحقيق معه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)