أول تعليق من رئيس وزراء العراق على لقاء بن سلمان والصدر

علق رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس/آب، لأول مرة على اللقاء الذي جمع بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وزعيم التيار الصدري، مقدى الصدر.

ووصف العبادي اللقاء، خلال مقابلة وفد إعلامي إيراني، اليوم الثلاثاء، بأنه كان "إجراء طبيعيا".

وتحدث العبادي، قائلا "العراق بلد ديمقراطي، وهذا الإجراء طبيعي".

وكان زعيم التيار الصدري قد قام بزيارة وصفت بالتاريخية لزعيم شيعي إلى المملكة يوم الأحد الماضي، والتقى فيها بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونقل رئيس وزراء العراق رسالة إلى الوفد الإيراني، مفادها أن "بغداد تعتبر التصدي لأي اعتداء على إيران واجبا أخلاقيا وشرعيا".

ووصف أيضا العبادي الاستفتاء، الذي من المزمع إجراؤه يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل لانفصال إقليم كردستان العراق، بأنه "أمر أكثر من خطير".

© REUTERS/ HANDOUT أول رد إيراني على زيارة مقتدى الصدر للسعودية

وأضاف، قائلا "جميع الأطراف العراقية تحترم الأكراد وأي خطوة جديدة يجب أن تكون ضمن الدستور العراقي الذي يعتبره الجميع ميثاقا وطنيا".

وأشار "مصالح المواطنين الأكراد في العراق لا تكمن في الانفصال والخروج من وحدة العراق ولاسيما بوجود الفيدرالية الحاكمة عليه".

وقال العبادي، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية "طهران أول بلد ساعد العراق، في حربه على الإرهاب، في الوقت الذي لم تقدم أي دولة أخرى مساندة في تلك المعركة".

وأضاف "بغداد تعتبر التصدي لأي اعتداء على إيران واجبا أخلاقيا وشرعيا عليها".

ومضى، بقوله "انتصار العراق في الموصل يأتي في ظل وحدة الشعب العراقي وتضامنه في وجه التيارات الانحرافية".

وأكد أن "مساعدة الشعب العراقي للقوات الشعبية والجيش حققت النصر على تنظيم داعش الإرهابي".