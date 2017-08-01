عريقات: صمت الإدارة الأمريكية أمام الاستيطان الإسرائيلي يعيق عملية "السلام"

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس/آب، أن عدم إلزام الإدارة الأمريكية حكومة إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية يشكل عائقا أمام إعادة إطلاق عملية السلام.

© AFP 2017/ Menahem KAHANA الاستيطان الإسرائيلي ازداد بنسبة 70% خلال عام واحد

وأشار عريقات، خلال لقائه القنصل الأمريكي العام، دونالد بلوم، إلى أن عدم إلزام الإدارة الأمريكية أيضا تل أبيب بقبول مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، بات يشكل عائقا إضافيا أمام إعادة إطلاق عملية السلام.

واعتبر عريقات، خلال اللقاء الذي جمعه أيضا مع ممثل اليابان لدى دولة فلسطين تاكاشي أوكبو، كلا على حدة في أريحا، أن عدم إعلان الإدارة الأمريكية عن أن الهدف النهائي لعملية السلام يتمثل بتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والتزامها الصمت إزاء تكثيف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، "بات يفسر من قبل الحكومة الإسرائيلية بصورة مغايرة".

وأوضح قائلا

"بات الصمت الإسرائيلي يفسر من قبل تل أبيب على أن هذا تدميرا لخيار الدولتين، واستبداله بما يسمى الدولة بنظامين (الأبرتهايد)، وهو ما تمليه الحكومة الإسرائيلية على الأرض من خلال سياساتها وممارساتها وقوانينها".