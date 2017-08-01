عريقات: صمت الإدارة الأمريكية أمام الاستيطان الإسرائيلي يعيق عملية "السلام"

واعتبر عريقات، خلال اللقاء الذي جمعه أيضا مع ممثل اليابان لدى دولة فلسطين تاكاشي أوكبو، كلا على حدة في أريحا، أن عدم إعلان الإدارة الأمريكية عن أن الهدف النهائي لعملية السلام يتمثل بتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والتزامها الصمت إزاء تكثيف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، "بات يفسر من قبل الحكومة الإسرائيلية بصورة مغايرة".
وأوضح قائلا
"بات الصمت الإسرائيلي يفسر من قبل تل أبيب على أن هذا تدميرا لخيار الدولتين، واستبداله بما يسمى الدولة بنظامين (الأبرتهايد)، وهو ما تمليه الحكومة الإسرائيلية على الأرض من خلال سياساتها وممارساتها وقوانينها".
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