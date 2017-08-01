الجبير: العاهل السعودي بذل جهودا حثيثة من أجل فتح الأقصى

اعتبر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى في القدس سابقة خطيرة، مؤكدا على أن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة من أجل فتح المسجد قد تكللت بالنجاح.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST محمد بن سلمان يشكر الملك لجهوده في فتح المسجد الأقصى

موسكو — سبوتنيك. وقال الجبير خلال كلمته في اجتماع قمة التعاون الإسلامي لمناقشة التطورات الأخيرة بالقدس "إغلاق المسجد الأقصى سابقة خطيرة".

وأضاف "العاهل السعودي بذل جهودا حثيثة من أجل فتح المسجد وقد تكللت الجهود بالنجاح"، مؤكدا على أن المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وفي سياق متصل أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الاتصالات التي قام بها والده، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مؤخرا مع العديد من زعماء دول العالم تكللت بإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.

وأشار خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، أمس الإثنين، إلى جهود الملك التي أسهمت بإعادة الاستقرار والطمانينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم انطلاقا من حرص المملكة على حق المسلمين في المسجد الأقصى وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان وضرورة احترام قدسية المكان. على حد قوله.