المتحدث باسم الصدر: ولي العهد السعودي اعترف بأخطاء في الإدارة السابقة

وأشار العبيدي، خلال حوار مع قناة "العربية" السعودية، أمس الاثنين، إلى أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على تغليب الاعتدال والتخلص من الخطاب الطائفي، حسبما نقلت وكالة "مهر".
وذكر العبيدي أن "التدخل الإيراني والسعودي والتركي في الشأن العراقي كان سلبيا".
وأكد المتحدث باسم الصدر أن التيار لن يعطي فرصة لأي طرف أن يحقق مصالحه على حساب المصالح العراقية.
جدير بالذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التقى في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش زيارة رسمية بناء على دعوة سعودية.
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