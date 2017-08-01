المتحدث باسم الصدر: ولي العهد السعودي اعترف بأخطاء في الإدارة السابقة

قال المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صلاح العبيدي، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعترف خلال لقائه الصدر في الرياض بوجود "أخطاء" في الإدارة السعودية السابقة.

وأشار العبيدي، خلال حوار مع قناة "العربية" السعودية، أمس الاثنين، إلى أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على تغليب الاعتدال والتخلص من الخطاب الطائفي، حسبما نقلت وكالة "مهر".

© REUTERS/ HANDOUT أول رد إيراني على زيارة مقتدى الصدر للسعودية

وذكر العبيدي أن "التدخل الإيراني والسعودي والتركي في الشأن العراقي كان سلبيا".

وأكد المتحدث باسم الصدر أن التيار لن يعطي فرصة لأي طرف أن يحقق مصالحه على حساب المصالح العراقية.

جدير بالذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التقى في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش زيارة رسمية بناء على دعوة سعودية.