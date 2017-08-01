وزير الخارجية الأردني يطالب إسرائيل بإنهاء إجراءاتها الأخيرة في القدس

طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل بإنهاء الإجراءات الأخيرة التي قامت بها في االقدس، مؤكدا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

© Sputnik. Vitaliy Belousov إسرائيل مستعدة للمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة

القاهرة-سبوتنيك. قال الصفدي خلال كلمته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التطورات الأخيرة في القدس "على إسرائيل إنهاء كافة إجراءاتها الأخيرة بالقدس، بدلا من المقامرة بشعوب المنطقة وأمنها، على إسرائيل الالتزام بتحقيق السلام".

وأضاف الصفدي "لا أمن مع الاحتلال وانتهاك حقوق الآخرين وحل الدولتين يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ووصف الصفدي الأردن بتوأم فلسطين، وقال إن "صمود الشعب الفلسطيني كان له دورا في إحباط الإجراءات الآحادية من الجانب الإسرائيلي".