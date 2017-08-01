الرئيس اللبناني في عيد الجيش: لا تراجع أمام الإرهاب

أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أنه "لا تراجع أمام الإرهاب بجميع وجوهه وتنظيماته"، مشددا على أن "الجيش ومؤسساتنا الأمنية على جهوزية دائمة لمواجهته".

وأشار الرئيس عون، خلال كلمة في الاحتفال المركزي بعيد الجيش في الكلية الحربية، إلى أن "الأخطار التي تتهدد الوطن كثيرة وعلمتنا تجربة السبعينيات أن الوطن لا يبقى موحدا إذا شل جيشه فلا تسمحوا لحملات التشكيك بالنيل من معنوياتكم".

وتوجه العماد عون في كلمته للضباط المتخرجين، قائلا: "يكفيكم فخرا يا ضباط دورة المقدم الشهيد صبحي العاقوري، أنكم وسط التجاذبات السياسية، وخلافات الرأي، تشكلون صخرة الأمان لوطنكم وشعبكم، وقلوب اللبنانيين من كل الأطراف، والأحزاب، والفئات تظللكم. فليس هناك إجماع لبناني أوسع وأكثر صلابة من الإجماع حول المؤسسات العسكرية والأمنية." بحسب ما نقلته مواقع إخبارية لبنانية.

وأضاف عون: لا تراجع أمام الإرهاب بجميع وجوهه وتنظيماته. والجيش على جهوزية دائمة لمواجهته، وكذلك مؤسساتنا الأمنية. وقد كان لبنان سباقا في حربه على الإرهاب، فالجيش واجه الارهابيين في محطات متتالية ونجح في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتثبيت السلام على حدودنا الجنوبية، بفضل التفاف الشعب حوله، وتمسك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وعلينا أن نستثمر هذا الاستقرار، كمسؤولين سياسيين، في تحقيق نهضة اقتصادية يتوق إليها اللبنانيون.