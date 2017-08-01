وزير الدفاع القطري: نستبعد الحرب وبالكاد شعرنا بالحصار

كما نفى صحة اتهام بلاده بتقديم إحداثيات تتعلق بالقوات البحرينية والإماراتية في مأرب للحوثيين، مشيرا إلى أن قوات بلاده لم تدخل مأرب أصلا.
وحدد الوزير القطري شروط بلاده لقبول الحوار مع الدول المقاطعة لها، مشترطا "رفع الحصار وعدم المساس بالسيادة القطرية".
وأكد أن المقاطعة التي تعرضت لها قطر أعطتها "الثقة بالنفس والقدرة على التحرك والانفتاح على مصادر متعددة" وأن سكان قطر "بالكاد شعروا بأن هناك حصارا،" مضيفا أن الحكومة "تتحرك بالأدوات القانونية المتاحة" لإنهاء الوضع القائم.
وختم العطية بالقول إن "الغيمة" ستنقشع ولكن الجرح سيبقى مفتوحا لفترة من الزمن لأن الأزمة الحالية "تختلف عن الأزمات السابقة".
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