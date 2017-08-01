وزير الدفاع القطري: نستبعد الحرب وبالكاد شعرنا بالحصار

قال وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، خالد بن محمد العطية، إن تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، حول كون الخلاف مع قطر يتعلق بالرؤية المستقبلية للشرق الأوسط يشكل حقيقة ما وصفها بـ"الحملة الموجهة ضد قطر وحصارها".

© Sputnik. Vitaliy Belousov وزير قطري يكشف عن ميناء بفضله استمرت الحياة اليومية في قطر

وحذر العطية في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون "سي إن إن"، مما وصفه بـ"العبث في العقيدة السمحة الوسطية للمنطقة" على حد قوله. مضيفا أن الأزمة الخليجية "عميقة بامتياز"، وأنها لن تحل إلا بالحوار، مؤكدا أن الخيار العسكري مستبعد. بحسب ما نقلته قناة "العالم".

كما نفى صحة اتهام بلاده بتقديم إحداثيات تتعلق بالقوات البحرينية والإماراتية في مأرب للحوثيين، مشيرا إلى أن قوات بلاده لم تدخل مأرب أصلا.

وحدد الوزير القطري شروط بلاده لقبول الحوار مع الدول المقاطعة لها، مشترطا "رفع الحصار وعدم المساس بالسيادة القطرية".

وأكد أن المقاطعة التي تعرضت لها قطر أعطتها "الثقة بالنفس والقدرة على التحرك والانفتاح على مصادر متعددة" وأن سكان قطر "بالكاد شعروا بأن هناك حصارا،" مضيفا أن الحكومة "تتحرك بالأدوات القانونية المتاحة" لإنهاء الوضع القائم.

وختم العطية بالقول إن "الغيمة" ستنقشع ولكن الجرح سيبقى مفتوحا لفترة من الزمن لأن الأزمة الحالية "تختلف عن الأزمات السابقة".