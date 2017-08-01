روسيا تريد دعم الأمم المتحدة في حوار مباشر بين الوفد السوري ووفد المعارضة

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن روسيا تريد دعم الأمم المتحدة في إجراء حوار مباشر بين الوفد السوري ووفد المعارضة الموحد، الذي يجرى تشكيله.

وأعلن بوغدانوف، عقب لقاء جمعه ونائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري، عن زيارة نائب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، رمزي رمزي إلى موسكو، الأربعاء المقبل، للتحضير للقاء أستانا.

© Sputnik. Alexey Filippov بوغدانوف يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني في موسكو

وقال بوغدانوف للصحفيين:

ننتظر غدا السيد رمزي رمزي. سنناقش مسائل التحضير للقاء أستانا بمشاركة الجميع، أقصد أنه بعدها ستأتي جولة جديدة من المفاوضات في جنيف.

وأشار بوغدانوف إلى أن صيغة أستانا وجنيف محتلفة "بكل الأحوال تهدف لتقارب مواقف السوريين.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي بحثه مع أنصاري إنشاء مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا.