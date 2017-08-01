روسيا تريد دعم الأمم المتحدة في حوار مباشر بين الوفد السوري ووفد المعارضة

وأعلن بوغدانوف، عقب لقاء جمعه ونائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري، عن زيارة نائب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، رمزي رمزي إلى موسكو، الأربعاء المقبل، للتحضير للقاء أستانا.
وقال بوغدانوف للصحفيين:
ننتظر غدا السيد رمزي رمزي. سنناقش مسائل التحضير للقاء أستانا بمشاركة الجميع، أقصد أنه بعدها ستأتي جولة جديدة من المفاوضات في جنيف.
وأشار بوغدانوف إلى أن صيغة أستانا وجنيف محتلفة "بكل الأحوال تهدف لتقارب مواقف السوريين.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي بحثه مع أنصاري إنشاء مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا.
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