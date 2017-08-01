اتفاقية تعاون زراعي بين قطر وتركيا لمدة 5 سنوات

وقعت تركيا وقطر على اتفاقية تعاون في المجال الزراعي والغذائي وتربية الحيوانات، بحسب ما ذكرته الجريدة الرسمية التركية اليوم الثلاثاء.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ماذا طلب بن زايد من الدوحة أثناء انقلاب تركيا

ووفقا للاتفاق، سيتم بين الجانب التركي والقطري، تبادل التقارير العلمية والخبراء، وإقامة دورات تعليمية ومؤتمرات واجتماعات بين البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التسويق الزراعي بين الشركات الخاصة والتشجيع على إقامة استثمارات مشتركة، إلى جانب إعداد مشاريع مشتركة التربية النباتية، والتغير المناخي، والري الزراعي.

وتضمن الاتفاق إقامة لجنة تنفيذية زراعية، بهدف متابعة وتقييم التعاون بين البلدين، حيث ستجتمع اللجنة بشكل دوري في أحد البلدين، إذ سيكون الاتفاق ساريا بين الجانبين لمدة 5 أعوام.

ووقع على الاتفاق من الجانب التركي، وزارة الزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، في حين وقع من الجانب القطري وزارة البلدية والبيئة، ويشمل الاتفاق أيضا تعزيز التعاون في كل من مجالات الزراعة، والإنتاج النباتي، وصحة النباتات، وتربية الحيوانات وسلامتها، والثروة البحرية، والصحة الغذائية.