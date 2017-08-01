مقتل داعشي وتدمير 3 مقار للتنظيم بعمليات في محافظة ديالى العراقية

© AP Photo/ Marko Drobnjakovic مقتل العقل المدبر لهجمات "داعش" في ديالى

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، إنه "بناء على معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قسم شرطة ناحية العظيم (60 كم شمال ب‍عقوبة) والجيش والحشد الشعبي، تم توجيه ضربة جوية لأحد إرهابيي عصابات "داعش" الإرهابية بالقرب من قرية البوعواد بناحية العظيم شمالي محافظة ديالى مما أدى إلى مقتله وتدمير سيارته".

وأضاف أن "قوة أمنية مشتركة من المحافظة بينها قسم مكافحة المتفجرات، دمرت ثلاث مضافات "استراحات" لعناصر "داعش" الإرهابي في قرية ربيعة قرب ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى) وتفجير عبوتين ناسفتين".