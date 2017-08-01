خبير: توظيف ملف الحجاج سياسيا كان منذ تأسيس السعودية وهو جزء من قوتها الناعمة

ذكر موقع "دويتشه فيليه" أن مسألة تدويل الحج عادت إلى المشهد من جديد بعد إعلان السعودية أن المطالبات بها تعتبر إعلانا للحرب ضد المملكة، وذلك في إشارة منها إلى قطر التي نفت تلك الاتهامات. ويرى بعض الخبراء أن الدوحة لن تخوض هذا الصراع مع الرياض.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy للعام الخامس على التوالي...السعودية تحرم السوريين من أداء فريضة الحج

في مقابلة مع "دويتشه فيليه" الألمانية، أكد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، الدكتور مصطفى اللباد، أن موضوع السيادة على موسم الحج والأراضي المقدسة سياسي بامتياز وهو أساس مشروعية الحكم في السعودية.

وأشار إلى أن حادثة مقتل حجاج إيرانيين في تدافع للحجاج قبل عامين أعادت موضوع التدويل إلى الأضواء مرة أخرى، إلا أن الموضوع كان دائما محل نقاش ولكنه لم يكن محض اهتمام.

ولفت اللباد إلى أنه في هذا الصدد فإن طرح قطر الحالي بخصوص ملف الحج يؤلم السعودية ويزعجها لأن هذا الطرح يمس مشروعية السعودية المستمدة من الأراضي المقدسة، حتى وإن كانت الدعوات إلى إدارة مشتركة لمكة والمدينة غير متوقع نجاحها.

وتطرق الموقع إلى تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية أشير فيه مؤخرا إلى أن السعودية استخدمت حصص الحجاج وورقة المساعدات المالية للضغط على دول أفريقية ذات أغلبية مسلمة كي تقف إلى جانبها ضد قطر.

وحول هذه النقطة، اعتبر اللباد توظيف ملف الحجاج وحصص الحجيج سياسيا هو جزء من قوة السعودية الناعمة، وهذا أمر طبيعي أن تلجأ لهذه الأداة من أجل فرض هيمنتها في المنطقة، سواء في مواجهة إيران أو في مواجهة قطر.

وحول إذا ما كان ملف الحجاج ورقة سياسية بيد السعودية، وعما يمكن فعله لإخراج هذا الملف من دائرة السياسة والإبقاء عليه كملف ديني بعيد عن التجاذبات. قال اللباد: المعارضون لسيطرة السعودية على ملف الحج حاليا هم فقط إيران وقطر. أعتقد أنه عندما تبدي بقية الدول الإسلامية موقفا مشابهاً لذلك، فيمكننا حينئذ أن نرى تغيرا. إلى حين ذلك تبقى فرص نجاح المطالب بإدارة مشتركة لمكة والمدينة ضئيلة.

وحول البديل، بين اللباد أن هذا الموضوع مرتبط بتوازن القوى في المنطقة، إدارة ملف الحج رهن موازين القوى في المنطقة، وهذا الملف ليس سياسيا فقط من الرياض، بل إن قطر تستخدمه أيضا سياسياً في الأزمة لأن الخوض فيه يزعج السعودية.

وعن توقعاته في حال استمرار هذا الملف أو تصعيده تدخل قوى خارجية، أكد اللباد أنه لا يتوقع تدخل أطراف دولية في هذا الملف. الموضوع سياسي بحت يلتحف بغطاء ديني، وأي تدخل أجنبي فيه سيعتبر مساسا بالشعائر الإسلامية والمقدسات الدينية.

وردا على سؤال حول توقعاته لهذا الملف بالذات قال: أتوقع أن تستمر إيران في مطلب تدويل ملف الحج لأنها تخوض صراعا ضاريا مع السعودية. أما قطر فلا تخوض مثل هذا الصراع لأنها لا تمتلك الموارد والنفوذ الذي تمتلكه إيران. قطر تخوض أزمة طارئة ومؤقتة مع السعودية وهي لجأت إلى هذا الملف لتخفيف الضغط السعودي الممارس عليها.