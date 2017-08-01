وصول الشركة الأمريكية لتأمين وتأهيل حدود العراق مع الأردن

أعلن قائمقام قضاء الرطبة العراقي، عماد الدليمي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس/ آب، عن وصول الشركة الأمريكية التي أحالت لها الحكومة مشروع تأمين وتأهيل الطريق الرابط بين البلاد، والأردن.

وأوضح الدليمي، أن اليوم شهد أول وصول للشركة الأمريكية، إلى منفذ طريبيل غربي قضاء الرطبة، الحدودي مع الأردن، لاستطلاع واقع الطريق، ملمحا إلى أن بدء عمل الشركة يتم قريبا، قائلا "لأنها جادة في الموضوع وتسير بالإجراءات".

وتدعى الشركة الأمريكية "أولف كروب"، من المتفق أن تتولى إعادة تأهيل الطريق السريع الدولي الرابط بين الرمادي مركز الأنبار، وطريبيل غربي الرطبة غرب المحافظة (ثلث مساحة العراق غربا).

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ويشمل عمل الشركة، إعادة تأهيل الجسور المقامة على الطريق وصيانته وإنارته على نحو متواصل وإصلاح التخسفات الحاصلة فيه، وبناء محطات استراحة وساحات وقوف للعجلات وورش صيانة للمركبات المارة على الطريق ومحطات وقود، وإقامة السياج العازل على جانبي الطريق لضمان عدم عبور الحيوانات والعربات بشكل يتعارض مع نظام السير فيه ويتسبب بالحوادث، هذا في الجانب الفني.

وحسبما أوضح بيان حكومي للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق من العام الجاري، ستتولى الشركة تأمين جانبي الطريق بعمق 5كم وستجري كل هذه الخطوات بإشراف وزارة الإسكان والأعمار في الجانب الفني، ووزارتي الدفاع والداخلية في الجانب الأمني والمروري وسيشكل هذا المشروع نقلة مهمة في مجال تنشيط التبادل التجاري بين العراق ودول العالم فضلا عن إعادة قطاع النقل البري للبضائع والمسافرين عبر الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا.

ويتضمن مشروع إعادة تأهيل الطريق السريع وصولا إلى منفذ طريبيل، تطوير البنى التحتية بما يسهل تقديم خدمة أفضل للعاملين فيه والمسافرين وسواق الشاحنات المارين عبره ويوفر انسيابية في حركة المركبات عبر المنفذ.