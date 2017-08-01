هل قرر الأمريكيون مغادرة قاعدة "التنف" السورية

قرر الجيش الأمريكي مغادرة قاعدة "التنف" السورية وأعطى حلفائه السابقين 24 ساعة من أجل إلقاء السلاح في هذه المنطقة، وفقا لمصادر غير رسمية وغير مؤكدة، بحسب صحيفة "فزغلياد" الروسية.

زعم ناشط على "تويتر"، اسمه وائل الحسين، أن الولايات المتحدة تخلت عن التنف، وأعطت لحلفائها 24 ساعة لإلقاء السلاح.

© AP Photo/ Hammurabi's Justice News السر الحقيقي وراء التحرك الأمريكي في التنف السورية

وبالإضافة إلى ذلك أكد The'Nimr'Tiger في "تويتر": "أنه بعد تخلي الولايات المتحدة عن التنف، أن جماعة "جيش قيادة الثورة" سلمت نفسها للجيش السوري".

وتشكلت هذه المجموعة في عام 2015 من منشقين عن الجيش السوري، أولا كـ"الجيش السوري الجديد"، وبعدها كـ"جيش قيادة الثورة" وكانت متواجدة في التنف وكانت جزءا من "الجيش السوري الحر".

يذكر أنه حدثت عدة اشتباكات في منطقة التنف بين القوات السورية والمسلحين المدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية. وضرب التحالف الدولي الجيش السوري عدة مرات، كما أنه كان هناك تقارير تقول إن الولايات المتحدة تبني قاعدة عسكرية في التنف.