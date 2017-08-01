اليمن: 60 قتيلا وجريحا بقصف صاروخي على تجمع لقوات هادي في تعز

شنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" قصفاً صاروخياً مكثفاً على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لـ"سبوتنيك" بمصرع 20 بينهم 3 من القوات الإماراتية أحدهم ضابط، و5 من الجيش السوداني، وإصابة 40 بقصف صاروخي حوثي استهدف تجمعاتهم في المحجر القديم الواقع بين مدينة المخا وجبل النار.

وأشار المصدر إلى إطلاق الحوثيين صاروخين محليي الصنع نوع زلزال2 الذي يبلغ مداه 15 كيلو متراً أحدهما على تجمع للجيش اليمني في مديرية موزع، فيما استهدف الآخر منطقة يختل في مديرية المخا.

على صعيد متصل، سيطرت جماعة أنصار الله على تبة القمرية شرق جبال كهبوب بمديرية المضاربة في محافظة لحج جنوب اليمن، عقب مواجهات استمرت لساعات مع قوات الرئيس هادي.

وتكتسب جبال كهبوب أهمية كونها تعد بمثابة تأمين الطوق على باب المندب الاستراتيجي.

إلى ذلك، قال المصدر: إن قوات الحوثي صدوا هجوماً للجيش اليمني باتجاه تبة الخزان في مديرية حيفان، وأفشلوا زحفاً آخر نحو قرية الحود في مديرية الصلو رغم اسناد طيران التحالف الوحدات المهاجمة للجيش اليمني بـ 5 غارات.

وفي محافظة الجوف شمال اليمن، قُتل يمني وابنته وأصيب ابنه بقذيفة مدفعية سقطت على منزلهم خلال قصف مدفعي متبادل بين قوات الرئيس هادي والحوثيين في مديرية المتون.

في السياق، دارت مواجهات بين الحوثيين والجيش اليمني في منطقة وقز بمديرية المصلوب.

وفي محافظة صعدة الحدودية مع اليمن، سقط قتيل وجريح بإطلاق القوات السعودية نيران رشاشاتها الثقيلة على منطقة الرقو في مديرية منبه على الشريط الحدودي.

هذا وشن طيران التحالف 5 غارات على مديرية الظاهر، واستهدف بـ 3 غارات منطقة الفرع في مديرية كتاف.

ونفذ طيران التحالف 12 غارة على مديريتي ميدي وحرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

كما تعرضت محافظة مارب شمال شرقي اليمن لقصف جوي نفذه طيران التحالف، حيث شن 5 غارات على مديرية صرواح.

أما على صعيد المواجهات الحدودية بين اليمن والسعودية، فقد لقي جندي سعودي مصرعه قنصاً برصاص الحوثيين قبالة منفذ علب في عسير، فيما استهدفت مدفعية المسلحين تجمعات عسكرية سعودية في المنفذ.

وقصف المسلحون الحوثيون رقابة موقع نهوقة وموقع المخروق في نجران بقذائف المدفعية.