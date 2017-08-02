مدير الأمن العام اللبناني: مبادلة السجناء بين حزب الله وجبهة فتح الشام تمت

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني قوله، إن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة التابعة للقاعدة سابقا) السورية أطلقت في ساعة مبكرة من، صباح الأربعاء، سراح 3 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية كانت قد أسرتهم في الآونة الأخيرة في مقابل 3 أفراد كانوا محتجزين في لبنان.

وقال إبراهيم إن السلطات اللبنانية تسلمت مقاتلي حزب الله الثلاثة وسلمت الأفراد الثلاثة الذين طلبت جبهة فتح الشام الإفراج عنهم.

وتمت عملية المبادلة قبيل الساعة الواحدة صباحا بتوقيت بيروت (2200 بتوقيت جرينتش).

وكانت وسائل إعلام تابعة لحزب الله اللبناني قد قالت إنه سيتم الإفراج عن مقاتلي الحزب مقابل إطلاق سراح ثلاثة أفراد محتجزين في سجن لبناني.

وأضافت أنه سيتم نقل المقاتلين السوريين وأسرهم من شمال شرق لبنان إلى مناطق المعارضة المسلحة بسوريا صباح الأربعاء.

وأكد موقع تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله، توجه وفد من الأمن العام اللبناني إلى بلدة عرسال لاستلام أسرى الحزب الثلاثة، حيث من المقرر أن يعود بهم إلى ثكنة اللواء التاسع في الجيش اللبناني في اللبوة.

وقال الموقع إن الأسرى الـ3 كانوا قد ضلوا الطريق أثناء وقف النار بين قوات الحزب وجبهة النصرة في معارك جرود عرسال.

وذكر الإعلام الحربي أنه "مقابل تسليم أسرى حزب الله الثلاثة سيطلق سراح ثلاثة موقوفين من سجن رومية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية"، مشيرا إلى أن "العملية تستكمل ابتداء من الصباح بخروج مسلحي النصرة وعائلتهم من عرسال عبر الحافلات التي تجمعت خلال اليومين الماضيين".

وقال إن أسرى الحزب الثلاثة الذين سيفرج عنهم هم: حمد حرب، وشادي زحيم، وحسام فقيه.