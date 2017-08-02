الأمم المتحدة تقدم مساعدات إنسانية إلى أكثر من 200 ألف سوري في الرقة

صرح الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، اليوم الأربعاء، أن المنظمة قدمت في الشهر الماضي مساعدات إنسانية إلى أكثر من 200 ألف سوري في محافظة الرقة.

© Sputnik. Sergey Stroitelev الاتحاد الأوروبي يطلق برنامج مساعدات إنسانية جديد للاجئين في ألمانيا

موسكو — سبوتنيك. وقال الممثل للصحفيين: "في تموز/يوليو، وصل برنامج الغذاء العالمي إلى نحو 200 ألف شخص، تضرروا من أعمال العنف في الرقة، وكذلك في المحافظات المجاورة لدير الزور والحسكة".

وأشار ديوجاريك إلى أن نفس العدد تقريباً حصل على مساعدات في شهر حزيران/يونيو الماضي، مضيفاً أنه خلال الشهريين الماضيين تحركت نحو 140 شحنة مساعدات أممية بين حلب والحسكة.

وأكد الممثل أن الأمم المتحدة تجري حالياً مفاوضات مع السلطات السورية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق أخرى.