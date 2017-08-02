الجيش الجزائري يحدد هوية الارهابيين و يواصل التمشيط غرب البلاد

تمكن الجيش الجزائري من تحديد هوية الإرهابيين الستة ، الذين تم تصفيتهم امس في منطقة قوارية بولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائرية.

الجزائر-سبوتنيك.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، إن الجيش تمكن اثر عملية نوعية بمنطقة صفصافة بأعالي قوراية في ولاية تيبازة من تحديد هوية الارهابيين ويتعلق الامر بكل من "ب، بلحول" المكنى "ذا النون"،

"ب، فوزي" المكنى "أبو جهاد"، "ع، محمد" المكنى "أبو عمار" وب، كريم" المكنى "أبو بكر الأنصاري"،" س، مبخوت" المكنى "أبو البصير"، بالإضافة إلى "هـ، ش،

الحاج" المكنى "أبو منصور" و"ن، عبد الغني" المكنى "أبو اليتيم" و"ص، حبيب" المدعو "أبو حمزة".