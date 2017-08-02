"بلومبيرغ: محمد بن سلمان يخطط لاقتصاد "ما بعد النفط

نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، مقالا تحدث فيه عن المشروع السياحي الضخم الذي أطلقته المملكة العربية السعودية على سواحل البحر الأحمر.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE ماذا قال محمد بن سلمان قبل عامين عن طموحه في البحر الأحمر

وبحسب الموقع ، فإن السعودية ترغب من خلال المشروع السياحي، الاتجاه لقطاع السياحة الترفيهية المتخصصة باجتذاب محبي وطالبي الشمس.

وبذلك تخرج عن اعتمادها على قطاع السياحة الدينية فقط. ووفقا للموقع، فإن المشروع سيواجه العديد من إشارات الاستفهام من قبل المؤسسات الدينية في المملكة.

وبحسب كريسيين هاويس، المدير الإداري في شركة "تينيو إنتلجانس" للخدمات بلندن، "إذا لم تتمكن المملكة من تغيير القوانين المتعلقة بالمشروبات الكحولية والملابس، فإن المشروع سيفشل".

من جهة أخرى، أكد الموقع بأن الحصول على التأشيرات سيكون سهلا للغاية من خلال الإنترنت، بالإضافة لتمتع المنطقة بقوانين خاصة ومستقلة.

ويعد هذا المشروع جزءا من مخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعصر ما بعد النفط، لافتة إلى أن المملكة تهدف من خلال رؤيتها الطموحة إلى زيادة الإنفاق الأسري على الترفيه إلى 6%.

من خلال استقطاب الفرق الموسيقية والحفلات والعروض الترفيهية.