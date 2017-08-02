مقتدى الصدر يكشف نتائج زيارته للسعودية ولقائه بن سلمان

كما ذكر البيان، أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمر بتقديم عشرة ملايين دولار إضافية للنازحين العراقيين، وأن الزيارة أسفرت كذلك عن إقرار إنشاء خط جوي بين البلدين وفتح المنافذ الحدودية لتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف البيان، أن الزيارة تناولت أيضاً دعم السعودية للاستثمار في العراق وتنمية مناطق جنوب ووسط البلاد، مضيفا أن المملكة أبدت رغبتها في تعيين سفير جديد لها في بغداد.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم التيار الصدري في العراق، صلاح العبيدي، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أقرا بأن الرياض وبغداد ارتكبتا "أخطاء" في السابق فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين، مؤكداً أن الطرفين حددا تلك "الأخطاء"، في العلاقات بين بلديهما، وأبديا نيتهما الجدية للتغلب عليها، خلال لقائهما، الأحد، في جدة، وذلك وفقاً لـ"آر تي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)