الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بينهم نائب في المجلس التشريعي

شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 2 أغسطس/آب، حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية طالت 15 مواطنا بينهم نائب بالمجلس التشريعي.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN الجيش الإسرائيلي يمنع الرجال دون الخمسين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة عصيرة الشمالية واعتقلت النائب في المجلس التشريعي حسني البوريني، والأسير المحرر مناضل سعادة والذي أمضى أكثر من 15 عاماً في السجون الإسرائيلية، والأسيرين المحررين الشيخ ضرار حمادنة وأدهم الشولي، وذلك وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت المصادر أيضاً اعتقال الأسير المحرر الشيخ عمر دراوشة ورياض يوسف صلاحات من بلدة طلوزة، ومحمد طارق عودة وإسلام محمد مجلي عيسى من قرية قريوت، بالإضافة إلى ضياء خضر صلاح من بلدة الخضر ببيت لحم، ويزيد الريماوي، وغسان كراجة، وعبد الرحمن حامد من محافظة رام الله.

ومن بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية بكر نواورة، ومالك يويلم، وباسل باسل الدبس من بلدة شعفاط.