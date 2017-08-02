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10:45 02 أغسطس/ أب 2017
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    السعودية وقطر

    السعودية تعلن عن "تجاوزات قطرية جديدة"

    © AP Photo/ reuters Hasan Jamali\THOMAS WHITE
    العالم العربي
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    تحت عنوان "كشف حساب 3"، بدأ مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في كشف ما وصفها "سياسات السلطة القطرية" تجاه السعودية، ومحاولتها "ضرب القوة الناعمة في المملكة بشتى الطرق وتقسيم المجتمع السعودي".

    الإبل القطرية على الحدود السعودية
    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
    حقيقة فتح الحدود السعودية مع قطر
    وقال القحطاني، في 42 تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر"، "منذ أيام المنتديات وحتى اليوم في مواقع التواصل تقوم "خلايا عزمي" بتقسيم المجتمع السعودي إلى تيار علماني أو تكفيري، كما تهاجم الشخصيات السعودية التي لم تنجح قطر في استقطابها بالطرق التي أشار إليها الأستاذ تركي الدخيل في مقال له في صحيفة "الشرق الأوسط".

    وأضاف القحطاني: وقد سعت خلايا عزمي لتصنيف قناة العربية بأنها قناة صهيونية، والترويج لمصطلح "العبرية" بشكل كبير واستخدمت أيضاً المستقطبين الحركيين، على عكس وصفهم لقناة الجزيرة بقناة النضال والدفاع عن حقوق الفلسطينيين لضرب المارد الإعلامي السعودي الذي يخشون تسيده للمشهد الإعلامي العربي، ومن المضحكات المبكيات أن شمعون بيريز زار الجزيرة في تصوير متداول مع تنظيم الحمدين، كما أن ضيوفهم الإسرائيليين يظهرون بشكل دائم فيها، وقد انجرف كثير من السعوديين لذلك — للأسف — معظمهم بحسن نية، وبعضهم تمكنت السلطة القطرية من شرائه بشكل مباشر أو غير مباشر (قد أذكر الأسماء لاحقاً).

    وأورد القحطاني أن "السلطة القطرية أنفقت المليارات في مشروعها لشراء الذمم، وهذا أمر مثبت بالأدلة، وقد تم تنبيه السلطة القطرية مراراً لذلك، لكنها استمرت في انتهاج سياسة الكذب والإنكار تارة، والبكائيات وادعاء أنها غلطة أو أمر غير مقصود تارة أخرى، واستشهد القحطاني في تحريض قناة الجزيرة ضد المملكة… فقال: من الأمور القريبة التي لا يمكن أن أنساها شخصيا ما قامت به قناة الجزيرة يوم وصول الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة لمقابلة الرئيس ترامب، إذ كانت الزيارة، كما تعلمون، في ظل شحن إعلامي كبير وأن موقف الرئيس ترامب والسياسة الأمريكية ستكون عدائية تجاه السعودية وخاصة في موضوع "جاستا".

    ومضى في القول: فور وصولنا للولايات المتحدة فوجئت بأن قناة الجزيرة الإنجليزية تبث تقريراً على رأس كل ساعة يزعم دعم السعودية للإرهاب والتطرف، ويدّعي تورط الحكومة السعودية في أحداث 11 سبتمبر، وتسببها في معاناة أُسر الضحايا، مشيراً لدعم الحكومة السعودية لما يصفونه بالتيار الوهابي.

    وأضاف القحطاني: كانت القناة تكرر بشكل مستمر ما قاله الرئيس ترامب عن قانون "جاستا" وأن أُسر الضحايا والشعب الأمريكي ينتظرون تفعيله، فكانت مفاجأة بالنسبة لي، فاتصلت بسيف بن أحمد آل ثاني وأخبرته عن الموضوع وأننا كنا ننتظر منهم الدعم وليس ما حصل، فوعد بإيقافهم خلال دقائق. وشهادة حق فقد كان متحمساً وممتعضاً مما حصل، وبعد ثلاث ساعات اتصلت به مجدداً بعد أن لاحظنا تزايد الحملة ولم يرد على الاتصال.

    وزاد القحطاني: اتصل بي بعدها وقال: إنه لم يتمكن من الوصول لـ "يتيم المجد" ولا لوالده، فقلت له منذ أن بدأ التنسيق بيننا منذ شهرين وأنت تتصرف مباشرة بكل ما يخص قناتي الجزيرة العربية والإنجليزية وذكّرته، وقلت إنه حين كنت يا سيف في الرياض وظهر موضوع سلبي وأخبرتك، اتصلت بنفسك على غرفة الأخبار وأمرتهم بالتوقف فوراً حالاً، وأكثر من مرة اتصلت بك وتم التصرف في غضون دقائق، فلماذا الآن يجب أن تأخذ توجيه، فكان رده مرتبكاً ولم أفهم منه شيئاً حقيقة.

    وتابع القحطاني: أرسلت له بعدها بـ"الواتس آب" رابط موضوع وتقرير تلفزيوني بثته قناة موقع الجزيرة ولم أُعلق، وقال: سأتصرف حالاً، وبالطبع لم يحصل شيء، واستمرت الحملة طوال الزيارة، وبعد عودتنا اتصل بي وقال إنه تمت إحالة موفي قناة الجزيرة الإنجليزية للتحقيق، قلت له: الوقت فات، والضرر حدث.

    ومضى القحطاني في القول: فرد علي برد غريب وهو أننا في السعودية لم نعمل شيئا ضد مغرد سعودي، قال إنه من الإحساء وتكلم عن قاعدة العديد، فقلت له: يا أخ سيف هناك فرق بين مغرد يعبر عن رأيه الشخصي، وبين مؤسسة إعلامية تُـدار من الحكومة بشكل مباشر ولكنه أصر على تسليم المغرد، وذكر أنه الشيخ تميم مُصرّ على القبض على المغرد وتسليمه لقطر، قلت له: في حال تم اتخاذ إجراء ضد المغرد، فهذا سيكون في المحاكم السعودية وسنراجع تغريدات المواطن السعودي، ولن أخفي سراً، فالمغرد المقصود هو منذر آل الشيخ مبارك، الذي لم أتشرف بالتعرف عليه حتى هذه اللحظة.

    وأضاف القحطاني: بعد مراجعة التغريدة التي أشار لها، لم يكن فيها ما يستدعي الغضب، وكانت محاولة للتشويش على الغضب الذي استشعروه من تقارير قناة الجزيرة الإنجليزية، والشكل السخيف الذي ظهروا به كمحرضين ضد السعودية في زيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية، حملة ضد صحيفتين سعوديتين.

    واستشهد القحطاني بحملة قطرية ضد صحيفتين سعوديتين، وقال: هل تذكرون الحملة التي صاحبت افتتاح صحيفة العربي الجديد القطرية، التي يشرف عليها عضو الكنيست الاستشاري ومستشار "يتيم المجد" عزمي بشارة؟، الحملة كانت موجهة ضد صحيفتين لشركات سعودية هما الشرق الأوسط والحياة، وكان الهدف منها واضحاً ومكشوفاً وهو إفقاد المتابع العربي الثقة بهما، على اعتبار أن لهما أجندة صهيونية، عكس الصحيفة التي يشرف عليها عضو الكنيست الإسرائيلي، محل اهتمام السلطة القطرية، وقد ثبت بالدليل أن الحملة على الصحيفتين تدار من قطر، فقد توصلت الأجهزة المعنية لأرقام (الآي بي) الخاص بهم التي كانت تكتب بها معرفاتهم حينها.

    وفي جانب آخر، استشهد القحطاني بحملة قناة الجزيرة على المملكة أثناء تواجد القواة الأمريكية في قاعدة الخرج، وقال: هل تذكرون الحملة الشرسة التي قامت بها قناة الجزيرة ضد السعودية عبر استضافتها لرموز قادة ما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الرسالة الرئيسية التي كانت تبثها مفادها: أن خروج "الكفار" شرط ضروري لإيقاف ما وصفته بالعمليات الجهادية في السعودية، وكان تركيزهم الهائل على تواجد القوات الأمريكية في قاعدة الخرج، ووجهوا المنشقين السعوديين بالخارج لتكثيف خطابهم الإعلامي حول ذلك.

    وتساءل القحطاني، قائلاً: كيف اختفى العنوان الرئيسي للتكفيريين: (أخرجوا الكفار من جزيرة العرب)، بعد انتقالهم إلى قطر لتكون أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، وقال: كم من الدماء السعودية الطاهرة التي صرفها تنظيم الحمدين لنقل القاعدة الأمريكية لقطر؟ كم من شاب انضم للتنظيمات الإرهابية بسبب حماقات تنظيم الحمدين؟، لن ننسى شهداءنا وتسوية الحساب قربت و"توّنا ما بدينا".

    ​جميع تغريدات سعود القحطاني في #كشف_الحساب3 وكشفه لمؤامرات #تنظيم_الحمدين تجدونها هنا

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