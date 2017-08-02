الخارجية الكويتية تنفي استخدام مياهها الإقليمية لنقل أسلحة لـ"أنصار الله" في اليمن

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء 2 أغسطس/أب، عن مصدر مسؤول ف وزارة الخارجية، تأكيده أن المياه الإقليمية للكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية، والإدارة العامة لخفر السواحل، وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة

وأضاف المصدر، أن الكويت لم ترصد أي أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها، وأهاب المصدر بوسائل الإعلام المختلفة تحرّي الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الخاطئة والمسيئة.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر سمتها بـ"المطلعة"، أن الحرس الثوري الإيراني بدأ في استخدام طريق جديد عبر الخليج لنقل شحنات أسلحة سرية إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن.

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادر غربية وإيرانية، إنه "على مدى الشهور الستة الماضية بدأ الحرس الثوري الإيراني استخدام مياه الخليج بين الكويت وإيران مع بحثه عن سبل جديدة لتجنب حظر نقل أسلحة للحوثيين". و"في هذا المسار تنقل سفن إيرانية عتاداً إلى قوارب أصغر في أعلى الخليج حيث تواجه تدقيقا أقل". وأضافت المصادر "أن تسليم وتسلم الشحنات يتم في المياه الكويتية وفي ممرات ملاحية دولية قريبة منها".



