الجيش السوري يستعيد عدة بلدات وقرى في ريف الرقة الجنوبي

وقال مصدر عسكري لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "الجيش السوري يواصل عملياته القتالية الناجحة في عمق البادية والتي أسفرت عن سيطرته على قرى حويجة شنان والرحبي والصبخة والجبلي والرابية والذيابية والمسطاحة وشمرة وإسلام وآبار نفط الجرايح، بالإضافة إلى سيطرته على منطقة بطول 30 كم على امتداد ضفة نهر الفرات الجنوبية.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy الجيش السوري وصل السخنة

وتحدث المصدر العسكري عن أن هذه العمليات التي جرت، في الفترة من الرابع عشر من تموز/يوليو الماضي وحتى اليوم الثاني من آب/أغسطس، أدت إلى القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي "داعش"، وإصابة المئات منهم وتدمير 330 سيارة مختلفة، 12 مقر قيادة، 3 دبابات، وعربتين قتاليتين، و3 مستودعات ذخيرة وعتاد، و11 مدفعا مختلفا، و5 رشاشات".

وذكر المصدر أسماء عدد من قتلى إرهابيي "داعش" وهم التونسيين الملقب أبو إسحق أمير الحسبة في معدان، وأبو صياد القيادي في "داعش" والليبي الملقب أبو سقام، والمغربي سفيان عبد الرؤوف، والسعودي عبد الله عبد الملك صرير، والشيشاني راكان نوري.