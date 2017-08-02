نائب الرئيس العراقي يحذر من استفتاء كركوك والسفير البريطاني لا يرى الوقت مناسبا لإجرائه

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي، اليوم الأربعاء، من وجود مخاطر لإجراء استفتاء كركوك، فيما عبر السفير البريطاني لدى بغداد فرانك بيكر عن قناعته بأن الوقت غير مناسب لإجراء الاستفتاء.

القاهرة-سبوتنيك. وأكد النجيفي، في بيان صادر عن مكتبه عقب استقباله السفير بيكر، "ثبات مواقفه من الاستفتاء والمخاطر التي يمكن أن يقود إليها في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها".

ومن جهته أكد السفير البريطاني مواقف حكومته "بأن الاستفتاء ليس الطريق الصحيح، ولا الوقت مناسب لإجرائه"،

مشيراً إلى أنه "لا بد أن يكون هناك اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بشأنه".