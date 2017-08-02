أخطر التنبؤات بخصوص السعودية

يتوقع علماء التنبؤات الكثير من الأحداث والتطورات التي ستطرأ على المملكة العربية السعودية في عام 2017 الجاري، قسم منها تحقق والقسم الآخر قد يتحقق إلى آخر العام، سنتحدث هنا عن أهم وأبرز توقعات الفلكيين للملكة العربية السعودية.

توقعات مايك فغالي

يتوقع الفلكي الشهير مايك فغالي العديد من التطورات في المملكة العربية السعودية لهذا العام 2017، وبالتالي لكم هنا أبرز ما تحدث عنه العالم الفلكي مايك فغالي عن السعودية لعام 2017 وهي كالتالي: الانقسام الكبير بين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان يتفاقم للعلن ويؤثر على لبنان إذ أن تيار لبناني سياسي قد ينقسم مع الانقسام السعودي. السعودية لن تكون بمنأى عن ما يحدث في العالم العربي ولن يبقى خفيا" ما يحدث في هذه الأيام داخل المملكة. خلافات سعودية إلى العلن لحين إظهارها كدويلات وليست كمملكة.

© Photo/ Pixabay فلكية لبنانية تتنبأ بوقوع حدث كبير في مصر ومفاجأة عسكرية في الرقة

توقعات سمير طنب

يتوقع الفلكي الدكتور سمير طنب للمملكة العربية السعودية العديد من التغيرات والتطورات التي سوف تطرأ عليها في عام 2017، من أبرز التنبؤات والتوقعات لسمير طنب للسعودية هي: المصير الجديد والخارطة الجديدة للبلاد ستتشكل بحلول نهاية 2018 و2020/2019. أما قبل ذلك، فستكون على حافة الهاوية.

يدخل جنودها أراضي العراق وسوريا وعمان واليمن والكويت، وتتسبب في دمار إيران ومصر والجزائر. بالإضافة إلى الصراع القاسي على السلطة والحرب الأهلية التي ستجتاحها.

المشاكل "الحقيقية" التي تلوح في الآفق تتركز في 2017 وما بعده، مع بعض "الصدمات" في 2017.

نفاد غير متوقع للموارد مع تضاؤل نفوذ المملكة. تغييرات قادمة لا مفر منها تقوض أسس الأمن، تحولات وانعطافات ومفاجآت غير متوقعة.

© Fotolia/ Peyman Kaiedi نبوءات صادمة لفلكي مغربي...حرب خليجية كبيرة وانقسام السعودية وانتهاء الحرب في سوريا

توقعات ليلى عبد اللطيف

من توقعات العالمة الفلكية الدكتورة ليلى عبد اللطيف للمملكة العربية السعودية لعام 2017، ولي العهد سيحقق إنجازا أمنيا غير مسبوق، وولي ولي العهد سيحقق المزيد من الإجراءات الداخلية التي ستنقل السعودية إلى قمة التغيير.

توقعات علي عبد الرحمن العيس

وتوقع عالم الفلك المغربي علي عبد الرحمن العيس، أن حربا كبيرة ستنفجر في الخليج العربي، ستكون شرارتها من قطر، ثم هجوم سعودي، مع ظهور لتنظيم "داعش" بشكل مفاجئ في شوارع المملكة. وبأن الانقسامات ستطال السعودية وستحولها إلى قبائل متناحرة تبايع كل منها أميرها وظهور تنظيم "داعش" سيحول الوضع إلى حمام من الدم.