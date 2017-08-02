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18:20 02 أغسطس/ أب 2017
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    محمد جواد ظريف

    هكذا فسر وزير خارجية إيران مصافحته لنظيره السعودي

    © AFP 2017/ Yasser Al-Zayyat
    العالم العربي
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    فسر وزير خارجية إيران جواد ظريف، اليوم الأربعاء 2 أغسطس/ آب، مصافحته مع نظيره السعودي عادل الجبير، خلال أحد الاجتماعات في تركيا.

    جواد ظريف
    © REUTERS/ MURAD SEZER
    بالصور...مصافحة بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني
    ووصف ظريف المصافحة في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "إرنا" تلك المصافة بأنها "مسألة طبيعية" خلال الاجتماعات الدولية.

    وقال وزير خارجية إيران:

    "أنا أعرف الجبير منذ سنين، كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغم رفضها العديد من السياسات السعودية إلا أن سياستها قائمة على إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار".

    وعلق ظريف على زيارة زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، إلى السعودية وإذا ما كان تطرق لها خلال مصافحته الجبير قائلا "يبدو أن السياسة السعودية تجاه العراق لا ترتبط بهذا اللقاء، لقائي بنظيري السعودي جاء في إطار تبادل التحيات السياسية المعتادة".

    وأضاف أن سياسة إيران لم تكن في يوم ما قائمة على الابتعاد عن دول الجوار، بل طالما أكدت على بناء أفضل العلاقات، مضيفا "إذا كانت دول الجوار راغبة في ذلك أيضا، فستجد إيران دولة تبني علاقاتها على أساس إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

    ومضى بالقول إن إيران ترى مصلحتها في أن تكون المنطقة قوية تنعم بالأمن والاستقرار.

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