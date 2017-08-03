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    جاريد كوشنر

    تسريب صوتي لكوشنر يصدم العالم العربي

    © AP Photo/ Cliff Owen
    العالم العربي
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    في محادثة خاصة وغير رسمية مع متدربين في الكونغرس الإثنين الماضي، قال مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إنه غير واثق من أن بمقدور إدارة ترامب عرض أي شيء "فريد" لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

    ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، تم تسجيل المحادثة من قبل أحد المتدربين الحاضرين وتسريبها بعد ذلك إلى موقع Wired، الذي قام بنشر إجابة كوشنر الكاملة على سؤال حول مساعي البيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني، الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا بـ"الاتفاق المثالي".

    إيفانكا - كوشنر
    © REUTERS/ CARLOS BARRIA
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    وقال كوشنر، "ما الشيء الفريد الذي نعرضه؟ لا أعرف. أنا متأكد أن كل من حاول ذلك كان فريدا بطريقة معينة، ولكن مرة أخرى نحن نحاول التتبع بصورة منطقية جدا. نفكر حول ما هي الحالة النهائية الصحيحة، ونحاول العمل مع الأطراف بهدوء تام لنرى أن كان هناك حل".

    وتابع قائلا "وقد لا يكون هناك حل، ولكن هذه إحدى المشاكل التي طلب منا الرئيس التركيز عليها. لذلك سنركز عليها للوصول إلى النتيجة الصحيحة في المستقبل القريب".

    وقال كوشنر، "هذا أحد الأمور التي طُلب مني الاهتمام بها، وفعلت شيئا بهذا الشأن أفعله مع كل مشكلة أواجهها، وهو محاولة دراسة السياق التاريخي وفهم كيف وصل إلى ما هو عليه، ومن كان ناجحا، ومن لم يكن ناجحا". وأضاف: "وتقوم… بدراسة ذلك والنظر إلى المصادر التقليدية ولكن تحاول أيضا الحصول على بعض المصادر غير التقليدية".

    وأردف قائلا، "ما توصلت إليه من النظر إلى ذلك هو أنه لم يتم تحقيق الكثير على مدى الأربعين أو الخمسين عاما الأخيرة التي عملنا خلالها على هذه المسألة".

    ويعد أحد العوامل المعقدة، كما قال كوشنر، هو مقدار التراكمات العاطفية المترسخة في الصراع.

    وأوضح، "لقد حاولت فهم سبب عدم نجاح الأشخاص في المفاوضات، لذلك قمت ببحث ودراسة جميع المفاوضات المختلفة"، وأضاف "تحدثت مع الكثير من الأشخاص الذي كانوا جزءا منها، وأعتقد أن السبب هو أن هذا الوضع مشحون عاطفيا بشكل كبير".

    جاريد كوشنر
    © AP Photo/ Cliff Owen
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    وقال كوشنر، "انظروا إلى ما حدث في الأيام العشرة الأخيرة — تم اتخاذ الكثير من الإجراءات التي بدت منطقية لكنها أدت في النهاية  إلى اشتعال الوضع"، وتابع قائلا، "ولكننا تمكنا من تهدئة الوضع من خلال إجراء حوار رائع بين الأردن والسلطة الفلسطينية والإسرائيليين".

    وأشار إلى أن هذه الإضطرابات تظهر مدى قابلية الصراع "للإشتعال"، ودافع عن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بعد الهجوم بالقول إن الترتيبات الأمنية "لم تكن شيئا غير منطقي".

    وأضاف كوشنر "في نهاية المطاف تمكنا من العمل معهم، وتمكنا من إقناع الإسرائيليين بإزالة أشكال المراقبة المختلفة بشكل وافق عليه الأردنيون، وتحدثنا مع الفلسطينيين طوال الوقت في محاولة لفهم وجهة نظرهم في بالموضوع".

    كما أعرب كوشنر عن "أمله" بأن تؤدي جهوده إلى التوصل لاتفاق سلام. أحد الأسباب هو عدم وجود تسريبات من هذا الملف، وهو أمر ضروري لبناء الثقة، كما قال، إذا كنتم لاحظتم بشأن هذا الصراع… لم يتم تسريب شيء… وهو ما أعتقد أنه يعطي الأطراف مزيدا من الثقة، ومزيدا من القدرة على التعبير بالفعل عن وجهات نظرهم وتبادلها".

    تجدر الإشارة إلى أن كوشنر، وهو سليل أسرة تعمل في مجال العقارات وتم تعيينه مستشارا كبيرا للرئيس ترامب (والد زوجته إيفانكا)  بقيادة مساعي الإدارة في التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومناقشة العملية التي يحاول من خلالها تحقيق تقدم، والتي قال إنها تنطوي على استكشاف طرق تقليدية وغير تقليدية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, تسريب صوتي, النزاع الفلسطيني الإسرائيلي, جاريد كوشنر, أمريكا, إسرائيل, فلسطين
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