انسحاب أخر مجموعة من مقاتلي "جبهة النصرة" من لبنان

بيروت — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عملية سحب مسلحي "النصرة" وأقاربهم ومن أراد أن يذهب معهم انتهت، مشيرا إلى خروج نحو 116 حافلة باتجاه سوريا، فضلا عن قافلة الصليب الأحمر المؤلفة من 17 سيارة".
وانطلقت، بعد ظهر يوم الأربعاء، المرحلة النهائية من صفقة تبادل، بين "حزب الله" وتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، تشمل نقل آلاف الأشخاص من جرود بلدة عرسال اللبنانية إلى الأراضي السورية.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق، بعد أسبوع على توقف المعارك التي أطلقها "حزب الله" ضد "جبهة النصرة" في جرود بلدتي عرسال اللبنانية وفليطا السورية، والتي انتهت بمحاصرة المسلحين في رقعة ضيقة جداً، قبلوا على أثرها بتسوية لوقف الاقتتال والانسحاب.
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