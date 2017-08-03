انسحاب أخر مجموعة من مقاتلي "جبهة النصرة" من لبنان

أعلن مصدر في" حزب الله " اللبناني، اليوم الخميس، عن إنجاز المرحلة النهائية لعملية سحب مقاتلي الجماعات الإرهابية التابعة لـ"جبهة النصرة" [المحظورة في روسيا]، وأقاربهم من لبنان باتجاه سوريا.

بيروت — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عملية سحب مسلحي "النصرة" وأقاربهم ومن أراد أن يذهب معهم انتهت، مشيرا إلى خروج نحو 116 حافلة باتجاه سوريا، فضلا عن قافلة الصليب الأحمر المؤلفة من 17 سيارة".

هذا وفي وقت سابق، أعلنت مصادر في "حزب الله" لـ "سبوتنيك"، إن عدد الذين ستنقلهم الحافلات من عرسال إلى إدلب هو 7777 شخصاً، بين مسلح ومدني، وينقسمون إلى منطقتين، الأولى واقعة تحت سيطرة الجيش اللبناني، والثانية خارج سيطرة الجيش.

وانطلقت، بعد ظهر يوم الأربعاء، المرحلة النهائية من صفقة تبادل، بين "حزب الله" وتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، تشمل نقل آلاف الأشخاص من جرود بلدة عرسال اللبنانية إلى الأراضي السورية.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق، بعد أسبوع على توقف المعارك التي أطلقها "حزب الله" ضد "جبهة النصرة" في جرود بلدتي عرسال اللبنانية وفليطا السورية، والتي انتهت بمحاصرة المسلحين في رقعة ضيقة جداً، قبلوا على أثرها بتسوية لوقف الاقتتال والانسحاب.