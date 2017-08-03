بعد الصدر...الحكيم يضع شروطا لزيارة السعودية

© REUTERS/ HANDOUT مقتدى الصدر يكشف نتائج زيارته للسعودية ولقائه بن سلمان

ووفقا لوكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء، أن الحكيم صرح، مساء أمس الأربعاء، خلال استقباله وفداً من الإعلاميين الإيرانيين، قائلا: رفضت زيارة السعودية قبل فترة، إلّا في حال خروج قواتها من البحرين ووقف قتل الشعب اليمني المظلوم، لذا لا أفكر "الآن" بزيارة السعودية.

وكانت صحيفة "الحياة" السعودية كشفت، أمس الأربعاء 2 أغسطس/آب 2017، عن نية زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم زيارة السعودية خلال الفترة المقبلة، مبينةً أن ذلك يأتي لـ"تجذير" الآفاق التي افتتحتها زيارة زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر إلى الرياض أخيرا.