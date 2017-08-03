رسالة عاجلة من أبو الغيط للبارزاني بشأن استفتاء كردستان

وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "رسالة خاصة"، إلى رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، بشأن الاستفتاء المرتقب إجراؤه على استقلال الإقليم.

© AFP 2017/ Adam Berry العبادي: الاستفتاء على استقلال كردستان غير دستوري ومن مصلحة الأكراد أن يكونوا مع العراق

وقالت مصادر دبلوماسية عربية إن أبو الغيط ذكر في رسالته أن "الاستفتاء المزمع إجراؤه في الـ25 سبتمبر/ أيلول المقبل سيحمل رسالة سلبية لأبناء الشعب العراقي من غير الأكراد، ويفتح الباب أمام رياح الشرذمة والتفتيت، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية، بل قد يسهم في تعقيد المشهد الكردي ذاته بصورة لا يرغب فيها أحد"، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وركزت الرسالة، حسب الصحيفة، على موقف جامعة الدول العربية من مبدأ الانفصال، مع الإشارة إلى أن "حقوق الأكراد لا يمكن تلبيتها بصورة كاملة إلا في إطار الدولة العراقية الفيدرالية الديمقراطية".

وناشد أبو الغيط، البارزاني، "أن تأتي المساعي الكردية من أجل تأمين هذه الحقوق وصيانتها في إطار الوطن العراقي وليس بالتحرك بعيداً عنه، وأن تكون هذه المساعي بالانسجام مع الدستور وليس بتهميشه، علماً بأن هذا الدستور سبق التوافق عليه بين مكونات الطيف السياسي كافة بديمقراطية كاملة".



