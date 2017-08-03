حماس تتقدم بمبادرة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وفتح ترد

وقال عضو المكتب السياسي في حماس، صلاح البردويل، إن الحركة تمد يدها للمصالحة على أسس واضحة وسليمة، مطالباً بالإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي اتخذت في غزة لتشكيل اللجنة الإدارية الحكومية.
وأعلن البردويل استعداد حماس لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق مسؤولياتها في غزة.
من جانبه، أعلن الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، أن المبادرة التي طرحتها حماس تتضمن شروطا تعجيزية لعرقلة المصالحة الفلسطينية، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول".
وأضاف "حماس ترفض مبادرة الرئيس التي تضمنت ثلاث نقاط ــ حل اللجنة الإدارية دون شروط، وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، والذهاب للانتخابات"، مشيراً إلى أن "ما تقدمت به حماس ليست مبادرة، وإنما وضع العصي في دواليب المصالحة، وهو دليل على أن الحركة لم تتغير وأنها ماضية قدماً في مشروعها الانقسامي الانفصالي".
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