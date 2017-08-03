البشير يزور المغرب وسط احتجاجات مغربية

غادر الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى المملكة المغربية في زيارة خاصة تستغرق عدة أيام.

© REUTERS/ MOHAMMAD HAMED البشير يشكر السعودية لتحسين علاقة السودان بأمريكا

الخرطوم-سبوتنيك. ذكر المكتب الصحفي للقصر الجمهوري بالسودان، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الرئيس البشير غادر، ظهر اليوم الخميس، إلى المملكة المغربية، في زياره خاصة تستغرق عدة أيام".

في غضون ذلك، وقع عدد من الحقوقيين والأستاذة الجامعيين والإعلاميين المغاربة على عريضة رفعت إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، يرفضون فيها زيارة البشير إلى بلادهم،

مشيرين إلى أن الرئيس السوداني الحالي تسبب في جرائم ضد الإنسانية في بلاده.

ويشار أن المحكمة الدولية أصدرت مذكرة اعتقال في حق البشير عام 2009، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد إثنيات معينة في إقليم دارفور غربي السودان.

لكن هذه الاتهامات لاقت رفضا من البشير وحكومته، التي وصفت المحكمة بالمسيسة ولها أجندة ضد الرؤساء والحكام الأفريقيين.

وبدأت الحرب بين بعض المجموعات المسلحة والحكومة في عام 2003، إلى أن وقعت بعض المجموعات على اتفاقيات سلام مع الحكومة، وكان أبرزها مع حركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني السيسي التي عرفت باتفاقية الدوحة للسلام، في يوليو/ تموز عام 2011.