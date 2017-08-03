الصدر يدعو أنصاره للتظاهر ضد "إعادة الفساد" غدا الجمعة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للتظاهر، غدا الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد، والمحافظات المختلفة، احتجاجا على ما وصفه بمخطط إعادة الفساد.

© REUTERS/ HANDOUT مقتدى الصدر يكشف نتائج زيارته للسعودية ولقائه بن سلمان

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان عن مكتب الصدر، اليوم الخميس، أنه "يدعو إلى تظاهرة حاشدة يوم غد الجمعة، في ساحة التحرير والمحافظات العراقية، لكشف إرادة الشعب"، متهما "الساسة الفاسدين بحياكة مخطط لإعادة الفساد بثوب جديد".

وقال الصدر في بيانه "تمنيت لو أن الشعب يعي ما يحيكه الساسة الفاسدون من مخطط قذر لإعادة الفساد بثوبه الجديد، الذي لن يتحكم بقوت الشعب فحسب بل برقابهم، ودمائهم أيضا".

وحذر الصدر من أن "العاصفة الطائفية والعاطفة غير المدروسة جعلت من الشعب مائلاً للسكوت عما يدور في كواليس الساسة، وبرلمانهم، وحكومتهم"، متابعا بأنهم "راغبون بمفوضية وقانون يراعي مصالحهم النتنة، التي تضر بمصالح الشعب ووصول النزيه منهم والتكنوقراط وما شابه ذلك".

وشدد الصدر في بيانه من تداعيات أن "تكون التظاهرة دون المستوى المطلوب، وإلا ستكون رصاصة الرحمة على جسد الإصلاح".

ويكرر الصدر دعوة أنصاره للتظاهر في المحافظات العراقية لدعم التوجه الإصلاحي، والمطالبة بالقضاء على الفساد، وإقالة المقصرين والفاسدين من الوزارات، والهيئات الحكومية.

ويوجه الصدر انتقادات شديدة للحكومة العراقية، والبرلمان، ونوابه المنتخبين، ويتهم سياسيين ونواب بـ "تأجيج الأزمات، والنعرات القومية، والطائفية".