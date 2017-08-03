تسجيل
17:12 03 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    بحث
    حزب الله

    قلق لبناني من العقوبات المالية على "حزب الله"

    © REUTERS/ AZIZ TAHER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 70 0 0

    تتخوف مصادر سياسية ومصرفية لبنانية من مخاطر العقوبات الأميركية على "حزب الله" في إطار مشروع قانون لتوسيع العقوبات المفروضة وحض الاتحاد الأوروبي لوضع الحزب على قائمة المنظمات الإرهابية.

    سو-24 في مطار حميميم في اللاذقية، سوريا
    © Sputnik. Dmitriy Vinogradov
    وزير الدفاع السوري يؤكد وقوف روسيا وإيران و"حزب الله" إلى جانب السوريين ضد الإرهاب
    النائب في البرلمان اللبناني ياسين جابر الذي زار واشنطن مؤخراً مع وفد لبحث العقوبات الأمريكية المفروضة على حزب الله، قال لوكالة "سبوتنيك" إنه "لا يوجد جو إيجابي يمكن للمرء أن يلمسه في واشنطن".

    وأضاف "العقوبات موجودة، وخلال زيارتنا إستطعنا أن نشرح بوضوح الوضع اللبناني، وربما نكون قد نجحنا إلى حد ما من تخفيف التوجه الموجود بتوسيع عشوائي كان يمكن أن يسبب أضرار لكل لبنان، للقطاع المصرفي ولقطاعات أخرى مهمة، لبنان بذل جهداً في تطبيق القوانين الدولية، وليس هناك داع لقوانين جديدة، ولكن يمكن القول أنه تم عقلنة التعديلات على العقوبات التي كانت مفروضة بشكل لا تؤدي إلى ضرر كبير في البلاد".

    وأكد جابر أن "أي عقوبات على أي فئة لبنانية هي مستنكرة، ولكن نحاول التعامل مع واقع ونحن بحاجة لجهد أكبر من أجل التواصل مع الكونغرس الأمريكي لنشرح القضية اللبنانية العادلة ونبين الأمور كما هي.

    وأشار إلى أن هناك زيارة مرتقبة لقائد الجيش جوزيف عون إلى واشنطن، وسيكون هناك زيارة لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أيضاً إلى هناك.

    ترامب والحريري
    © REUTERS/ YURI GRIPAS
    ترامب: سأتخذ قرارا بشأن العقوبات على "حزب الله" غدا
    وأوضح أن المطلوب أن يكون هناك تواصل على مختلف المستويات وهذه الزيارات تساعد بتوضيح الصورة الحقيقية للأمور حتى لا يبقى هناك من يهمس في آذان الكونغرس بوجهة نظر واحدة، يجب شرح عدالة القضية اللبنانية، زيارة قائد الجيش اللبناني الى واشنطن ستكون مهمة لأنها ستأتي بعد تحرير مناطق كبيرة في شرق لبنان من الإرهاب، وسيتمكن الجيش من القضاء على ما تبقى منها، هذه كلها إنجازات تسجل للجيش ولبنان في الخطوط المتقدمة في الحرب على الإرهاب وفي الدفاع عن المجتمع الدولي".

    وأضاف "خلال الزيارة شرحنا للمشرعين الأمريكيين على مستوى شيوخ او نواب وللإدارة الامريكية في مجلس الامن القومي، وزارة الخارجية، وكل الإدارات المعنية، أن لبنان لديه معاناة اقتصادية كبيرة لأنه جغرافياً يقع على حدود حرب عالمية ثالثة ما يجري في سوريا والعراق أرخى بظلاله من ناحية الإرهاب الذي دخل الى لبنان، أو من ناحية العدد الهائل من النازحين الذين استقبلهم لبنان، كل هذه أعباء فرضت على لبنان، مما أثر على القطاع السياحي والعقاري وأغلق الطريق أما الصادرات الزراعية والصناعية، كل هذه الأمور شكلت عناصر ضغط قوية على لبنان إقتصادياً ومالياً وإجتماعياً وخدماتياً".

    وختم قائلاً "إذا كنتم ترغبون بدولة فاشلة أخرى على ضفاف المتوسط فاستمروا بالضغط الغير عقلاني، لبنان يبذل جهد كبير في محاربة الإرهاب وفي الإلتزام بالقوانين الدولية، وتعاون ضد نفسه في تطبيق قانون العقوبات عام 2015، لا يجوز الضغط على لبنان أكثر مما يمكن أن يتحمل".

    الكلمات الدلالية:
    عقوبات حزب الله, حزب الله, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    القوات المظلية الروسية في ستافروبل
    "نحن ولا قوة غيرنا!"... القوات المظلية الروسية
    إخراج ممتلكات السفارة الأمريكية من البيت الصيفي والمستودع الواقعان في موسكو
    طيري يا أمريكا...طيري
    مقاتلة سو-33
    بالتفاصيل الرقمية...مقاتلة "سو-33"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك