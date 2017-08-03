مسؤول بريطاني يدعو السياح البريطانيين لدعم تونس

دعا وزير الدولة البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بورت، اليوم الخميس، البريطانيين لزيارة تونس بكثافة من أجل دعم هذا البلد.

تونس- سبوتنيك. وقال بورت في مؤتمر صحفي قصير عقده مع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بأنه يتعين على السياح البريطانيين زيارة تونس.

وأكد الوزير البريطاني أن قرار رفع حظر السفر إلى تونس كان نتيجة العمل الكبير الذي بذلته الحكومة التونسية في المجال الأمني وتوفير الحماية للسياح والمسافرين و تأمين المطارات والموانئ والمناطق السياحية.

وتأتي دعوة بورت بعد أيام من رفع السلطات البريطانية تحذيرها لرعاياها من السفر إلى تونس الذي أقرته عام 2015 بسبب مقتل 30 سائحا بريطانيا في هجوم مسلح بمنتجع سياحي بمدينة سوسة 120 كيلو متر جنوبي العاصمة تونس.

وكان تقرير أمني بريطاني قد خلص إلى أن تهاون وتقصير كبير من قبل الشرطة البريطانية هو الذي تسبب في حدوث الهجوم الإرهابي الدامي ، وقررت بريطانيا لاحقا حظر السفر إلى تونس على رعاياها السياح.