بعثة الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بالإبادة الجماعية للايزيديين في سوريا

دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في سوريا، اليوم الخميس، المجتمع الدولي الاعتراف بأن ما عمله تنظيم "داعش" بالايزيديين هو إبادة جماعية.

موسكو — سبوتنيك. ونص تقرير البعثة المنشور على الموقع الرسمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "يجب على المجتمع الدولي الاعتراف أن "داعش" يرتكب جريمة إبادة الجماعية ضد الايزيديين، ويجب اتخاذ خطوات كي يتم النظر في الوضع من قبل هيئات العدالة، بما في ذلك ومن المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة العسكرية المؤقتة".

كما دعت البعثة المشاركين في الحرب ضد "داعش" لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحرير الايزيديين الذين وقعوا في الأسر أثناء العمليات العسكرية الجارية.