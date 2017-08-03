انتهاء عملية تبادل الأسرى بين حزب الله و"جبهة النصرة" في سوريا

انتهت منذ قليل عملية تبادل الأسرى بين حزب الله اللبناني و"جبهة النصرة" في سوريا، بحسب مراسل قناة "روسيا اليوم".

© Sputnik. Zahraa ElAmir حزب الله يتسلم أسيره الثاني ضمن اتفاق عرسال

وقال مراسل "روسيا اليوم" إن عملية تبادل الأسرى بين حزب الله اللبناني و"جبهة النصرة" في منطقة السعن في سوريا انتهت.

وكان "الإعلام الحربي" لحزب الله أعلن في وقت سابق من الخميس أن عملية تبادل الأسرى ستتم في معبر السعن بريف حماه، وليس في الراشدين بحلب كما كانت مقررة سابقا.

وحسب "الإعلام الحربي" سيتجه موكب الأسرى الخمسة المحررين (من عناصر حزب الله) من معبر السعن في ريف حماة إلى معبر جوسيه — القصير في ريف حمص.