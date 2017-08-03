"العهد الجديد" يكشف عن صفقة فاشلة بين بن سلمان ورئيس الحرس الوطني

© AP Photo/ Hassan Ammar خبير تركي: هكذا ستتحدى السعودية إيران وتلقن قطر درسا

وقد نشر "العهد الجديد" سابقاً بعض المعلومات والتسريبات، حول الأسرة المالكة في السعودية، أظهرت الأيام فيما بعد صدق بعضها.

وكشف حساب العهد الجديد على موقع "تويتر" هذه المرة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رفض أن يتولى ابن عمه رئيس الحرس الوطني متعب بن عبد الله منصب ولاية العهد في حال تولى بن سلمان العرش.

وقال "العهد الجديد" في تغريدة عبر "تويتر": "جرى لقاء بين متعب وبن سلمان، طلب خلاله متعب أن يكون ولياً للعهد بعد أن يصبح بن سلمان ملكاً، إلا أن الأخير رفض ذلك لأنه لا يريد شخصاً أكبر منه سنا".

جرى لقاء بين متعب وبن سلمان،طلب خلاله متعب أن يكون وليا للعهد بعد أن يصبح بن سلمان ملكا،إلا أن الأخير رفض ذلك لأنه لا يريد شخصا أكبر منه سنا — العهد الجديد (@Ahdjadid) August 3, 2017

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يذكر أن قائد الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله كان الاستثناء الوحيد من جميع التغييرات في المناصب التي حدثت في المملكة مؤخرا، على الرغم من أن الحرس صار محاصرا وينتظر أن يتم دمجه في الجيش الذي يرأسه فهد بن تركي آل سعود، القريب من بن سلمان.