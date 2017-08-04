مقتل 2 في إطلاق نار على دورية أمنية قرب الأقصر بجنوب مصر

قالت وزارة الداخلية المصرية إن شخصين بينهما شرطي قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في وقت متأخر، مساء الخميس، عندما أطلق مسلحان يستقلان سيارة النار على دورية أمنية في مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر بجنوب البلاد.

وتبعد إسنا نحو 50 كيلومترا عن مدينة الأقصر وهي مقصد سياحي مهم نظرا للكم هائل من الآثار الفرعونية الموجودة بها.

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وقالت الداخلية في بيان "أثناء قيام كمين مرور متحرك بمباشرة أعماله بدائرة مركز شرطة إسنا مساء يوم الخميس، اشتبه في إحدى السيارات يستقلها شخصان وحال استيقافها قام مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات".

وأضافت أن ذلك أسفر عن مقتل أمين شرطة ومواطن وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف مرورهم بالمنطقة.

وذكر البيان أن قوة الشرطة ألقت القبض على أحد المسلحين وبحوزته بندقية آلية وذخائر وقامت بضبط السيارة بينما لاذ الآخر بالفرار. وعثرت الشرطة داخل السيارة على بندقية أخرى.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت مصادر أمنية، إن الشرطة أعلنت حالة التأهب في مدينة الأقصر بعد الحادث.