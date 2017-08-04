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05:19 04 أغسطس/ أب 2017
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    جنود اماراتيون

    قوات يمنية مدعومة من الإمارات وأمريكا تهاجم القاعدة في محافظة شبوة

    © AFP 2017/ Nabil Hassan
    العالم العربي
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    ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن قوات يمنية تدعمها الولايات المتحدة والإمارات شنت عدة غارات على فرع تنظيم القاعدة باليمن في محافظة شبوة أمس الخميس.

    ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في القوات المسلحة الإماراتية قوله "قوات النخبة اليمنية وبإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية والأمريكية قامت صباح اليوم الخميس..بعملية نوعية وكبيرة ضد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية والمنتشر في محافظة شبوة".

    ولم تحدد الوكالة، نوع الدعم الذي قدمته القوات الإماراتية والأمريكية ولم تذكر تفاصيل بشأن نتيجة الغارات.

    اليمن
    © AP Photo/ Hani Mohammed
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    وأكد يوسف العتيبة سفير الإمارات بالولايات المتحدة العملية في بيان صدر في وقت سابق يوم الخميس.

    وقال العتيبة، إن القوات المسلحة للحكومة اليمنية أطلقت عملية كبيرة ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بمحافظة شبوة في اليمن وإن العملية تدعمها عن كثب قوات إماراتية وأمريكية مشتركة.

    وكثيرا ما تشن طائرات بلا طيار وطائرات حربية أمريكية غارات على تنظيم القاعدة في اليمن. ولكن تنفيذ قوات إقليمية عمليات برية واسعة النطاق نادر منذ عام 2015 عندما تم طرد تنظيم القاعدة من المنطقة التي سيطر عليها في مدينة المكلا الساحلية. وكان الجيش الأمريكي قد شن غارة جوية في محافظة شبوة الواقعة في جنوب اليمن في يونيو/ حزيران أسفرت عن قتل أبو خطاب العولقي وهو أحد أمراء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى جانب متشددين اثنين آخرين، وفقا لـ"رويترز".

    ويقع في محافظة شبوة أيضا الميناء الوحيد لتصدير الغاز في اليمن وهو ميناء بلحاف كما استهدف فرع القاعدة باليمن خط الأنابيب الذي يغذي الميناء عدة مرات. وتوقف الميناء عن العمل بعد إجلاء الخبراء الأجانب من المنشأة في 2015. وأدت الحرب الأهلية في اليمن إلى تعقيد العمليات ضد المتشددين.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, عمليات عسكرية, الحرب على الإرهاب, القاعدة, الإمارات, أمريكا, اليمن
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