الحوثي يتوعد القوات السودانية القادمة لليمن بالإبادة

توعد رئيس اللجنة الثورية اليمنية العليا محمد علي الحوثي القوات السودانية التي تحمل اسم الدعم السريع وتتجه للمشاركة في العدوان الأمريكي السعودي على اليمن بالإبادة.

وقال في تغريدات له على تويتر "إن عصابة البشير ترسل مجندين إلى المحارق في اليمن من جديد، وإن الشعب اليمني قادر بإذن الله على مواجهتهم وإبادتهم".​

© AFP 2017/ Mohammed Huwais الحوثي: أمريكا والسعودية تسعيان لاحتلال اليمن واستعباد شعبه

واعتبر الحوثي رفض مشائخ الجنجويد اﻻستمرار بالزج بأبنائهم في القتال في اليمن موقفا إيجابيا، داعيا من وصفهم بأحرار السودان لتقديم نصيحة لأولئك المجندين بالتراجع، مذكرا بصور قتلى المرتزقة السودانيين في اليمن والتي تداولتها وسائل الإعلام قبل عدة أسابيع.

ووفقا لموقع "العالم"، سخر رئيس الثورية العليا من توجيهات أطلقها قائد الفرقة 16 السودانية للمجندين الجدد حذرهم فيها من أن يكونوا كأسلافهم، الذين قتلوا سريعا أو فروا، أو مرخرخين حد تعبيره، في إشارة ضمنية ﻵخرين ‏رفضوا المشاركة في القتال وطالبوا باستبدالهم وتغييرهم في أعقاب مقتل قائدهم وعدد من زملائهم.

وكانت قناة الشروق التلفزيونية السودانية قد بثت الثلاثاء مشاهد عرض عسكري لمجموعة جديدة من كتائب قوات الدعم السريع قائلة إنها في طريقها إلى اليمن للمشاركة في ما يسمى قوات التحالف العربي.

يذكر أن القوات السودانية تكبدت خسائر كبيرة في الجنود والضباط خلال مشاركتها في العدوان على اليمن، خاصة في معارك الساحل الغربي.