الحوثي يتوعد القوات السودانية القادمة لليمن بالإبادة

وقال في تغريدات له على تويتر "إن عصابة البشير ترسل مجندين إلى المحارق في اليمن من جديد، وإن الشعب اليمني قادر بإذن الله على مواجهتهم وإبادتهم".
ووفقا لموقع "العالم"، سخر رئيس الثورية العليا من توجيهات أطلقها قائد الفرقة 16 السودانية للمجندين الجدد حذرهم فيها من أن يكونوا كأسلافهم، الذين قتلوا سريعا أو فروا، أو مرخرخين حد تعبيره، في إشارة ضمنية ﻵخرين رفضوا المشاركة في القتال وطالبوا باستبدالهم وتغييرهم في أعقاب مقتل قائدهم وعدد من زملائهم.
وكانت قناة الشروق التلفزيونية السودانية قد بثت الثلاثاء مشاهد عرض عسكري لمجموعة جديدة من كتائب قوات الدعم السريع قائلة إنها في طريقها إلى اليمن للمشاركة في ما يسمى قوات التحالف العربي.
يذكر أن القوات السودانية تكبدت خسائر كبيرة في الجنود والضباط خلال مشاركتها في العدوان على اليمن، خاصة في معارك الساحل الغربي.
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