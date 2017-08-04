قطر تكثف مناوراتها البحرية وتشارك تركيا

صرحت وزارة الدفاع القطرية، مساء أمس الخميس، أن قوات بلادها البحرية ونظيرتها التركية ستجريان مناورات مشتركة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن موعد انطلاق المناورات البحرية مع تركيا بعد ثلاثة أيام من وصول فرقاطة تركية إلى ميناء "حمد" البحري جنوب شرقي الدوحة، الاثنين الماضي، للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في قطر، بحسب ما نقله موقع "عربي 21".

كما أصدرت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، عبر بيان لها، أن "اللواء الركن بحري محمد بن ناصر المهندي، قائد القوات البحرية الأميرية القطرية، قام بزيارة للفرقاطة التركية (تي جي غي غوكوفا) التي ستشارك في مناورات بحرية بين قطر وتركيا".

وأشارت إلى أن الزيارة اشتملت على جولة داخل الفرقاطة مع العقيد حسان أزيارت، قائد الفرقاطة التركية، للاطلاع على إمكانياتها، وما تتمتع به من تكنولوجيا متطورة وتسليح عال.

وأوضحت المديرية أنه تم التنسيق بين قائدي القوات البحرية الأميرية والفرقاطة التركية للاستعداد للقيام بالمناورات المشتركة يومي 6 و7 من أغسطس/ آب الجاري".

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون بين البلدين في المجال العسكري وسبل تطويرها.

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تأتي هذه المناورات بناء على الاتفاقيات السابقة، وفي إطار التعاون والتنسيق الثنائي والعسكري بين البلدين، حسب البيان.

ويصل عدد أفراد الفرقاطة التركية "تي جي غي غوكوفا"، التي وصلت قطر الاثنين الماضي، إلى 214 فردا.

وفي غضون الشهرين الماضيين، أجرت قطر خمس تمرينات عسكرية قطرية غربية، بينهما تمرينان بحريان مشتركان مع القوات البحرية الملكية البريطانية في 16 يوليو/ تموز المنصــــرم، ومناورتين مع قوات أمريكية في 16 و18 يونيو/ حزيران الماضي، وتمرينا مع القوات البحرية الفرنسية في 22 من الشهر نفسه.