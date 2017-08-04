أسرار العملية التي نفذتها قوات النخبة في اليمن بدعم إماراتي أمريكي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل وأسرار العملية، التي نفذتها قوات النخبة اليمنية بدعم ومساندة من القوات الإماراتية والأمريكية.

© AFP 2017/ Nabil Hassan قوات يمنية مدعومة من الإمارات وأمريكا تهاجم القاعدة في محافظة شبوة

ووصفت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تلك العملية بـ"النوعية"، والتي استهدفت قيادات لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة "شبوة" في اليمن.

وقال مصدر عسكري إماراتي، مسؤول عن العملية العسكرية المشتركة لوكالة الأنباء الإماراتية إن تلك العملية كانت "نوعية وكبيرة، ضد مسلحي القاعدة في جزيرة العرب".

وتابع المصدر، قائلا "قوات التحالف عملت بدعم إماراتي على تدريب وتأهيل وتجهيز وإعداد قوات النخبة من أبناء قبائل شبوة".

وأضاف "القوات الإماراتية كانت مهمتها جمع مجندين من عدة قبائل، وتوجيههم إلى معسكرات التدريب المخصصة لتأهيل قوات النخبة الشبوانية على مهارات استخدام مختلف أنواع الأسلحة والآليات".

واستطرد بقوله "برزت نتائج ذلك الأمر بصورة جلية، من خلال تلك العملية النوعية التي تم تنفيذها ضد القاعدة".

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن قوات النخبة الشبوانية تحركت تحت إسناد إماراتي أمريكي، واستهدفت عدة مواقع تابعة للقاعدة، وبالفعل تمكنت من دك عدد من تلك المواقع.

وأشارت الوكالة إلى القوات استغلت الظروف التي تمر بها محافظة شبوة، بعد الهزائم العديدة، التي منها بها تنظيم "القاعدة"، بسبب عمليات قوات التحالف منذ فترة ضدهم.

وقال المصدر إن تلك القوات لاقت ترحيبا شعبيا عارما بمدن وقرى المحافظة، مضيفا "أجبر هذا عناصر التنظيم الإرهابي على الهرب والفرار من هذه المدن و البحث عن ملاذات آمنه في المحافظات الأخرى".