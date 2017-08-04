التحالف: مقتل 624 مدنيا خلال ضرباتنا ضد "داعش" في سوريا والعراق

© AP Photo/ French Army طيران التحالف يقتل سبعة أطفال وامرأة من أسرة واحدة في الرقة

أقرت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة 4 أغسطس/آب، بقتلها 624 مدنيا، خلال الضربات، التي توجهها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

وأشارت إلى أن عدد الضحايا الذين رصدتهم قوات التحالف سقطوا في الفترة من أغسطس/آب 2014 حتى يونيو/تموز 2017.

وجاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه:

"حتى اليوم، اعتمادا على المعلومات المتوفرة، فإن مقر العمليات الموحد يرجح أن ما لا يقل عن 624 مدنيا بشكل غير متعمد جراء ضربات التحالف".