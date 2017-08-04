القوات العراقية تقتل أكثر من 100 "داعشي" شمالي بغداد

"مفرقة منطقة الزوية، والتصنيع العسكري، وقرية "العين البيضاء"، جنوب قضاء الشرقاط، شمالي المحافظة، شمال العراق".
ويقول المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، إن معارك عنيفة دارت بين القوات المتصدية، وعناصر "داعش" الإرهابي، في المناطق المذكورة، ما أسفر عن قطع الطريق الواصل بين بغداد والموصل، مركز محافظة نينوى.
وتدارك، لكن سرعان ما انتهت القوات من إحباط الهجوم وتكبيد "داعش" خسائر بشرية فادحة، وأعيد فتح طريق بغداد — الموصل، منوها إلى أن الوضع جيد الآن والطريق سالك.
الجدير بالذكر، أن القوات العراقية، مع فصائل "الحشد الشعبي"، تمكنت من تحرير مدن محافظة صلاح الدين، من قبضة "داعش" الإرهابي، في معارك حسمت خلال عامي 2016-2015، بالتزامن مع الانتصارات التي تحققت على التنظيم في الأنبار، ثلث مساحة غرب البلاد.
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