القوات العراقية تقتل أكثر من 100 "داعشي" شمالي بغداد

تصدت القوات العراقية، اليوم الجمعة 4 أغسطس/آب، لهجوم واسع وكبير من نوعه شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، على مواقع استراتيجية بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.

© REUTERS/ KHALID AL-MOUSILY مقتل داعشي وتدمير 3 مقار للتنظيم بعمليات في محافظة ديالى العراقية

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، بأن قوات عمليات محافظة صلاح الدين، و"الحشد الشعبي"، قتلت 116 عنصرا من تنظيم "داعش" هاجموا بالمفخخات والأسلحة الخفيفة والثقيلة، ثلاثة مواقع هي

"مفرقة منطقة الزوية، والتصنيع العسكري، وقرية "العين البيضاء"، جنوب قضاء الشرقاط، شمالي المحافظة، شمال العراق".

ويقول المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، إن معارك عنيفة دارت بين القوات المتصدية، وعناصر "داعش" الإرهابي، في المناطق المذكورة، ما أسفر عن قطع الطريق الواصل بين بغداد والموصل، مركز محافظة نينوى.

وتدارك، لكن سرعان ما انتهت القوات من إحباط الهجوم وتكبيد "داعش" خسائر بشرية فادحة، وأعيد فتح طريق بغداد — الموصل، منوها إلى أن الوضع جيد الآن والطريق سالك.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية، مع فصائل "الحشد الشعبي"، تمكنت من تحرير مدن محافظة صلاح الدين، من قبضة "داعش" الإرهابي، في معارك حسمت خلال عامي 2016-2015، بالتزامن مع الانتصارات التي تحققت على التنظيم في الأنبار، ثلث مساحة غرب البلاد.