الاستخبارات العراقية تلقي القبض على اثنين من "داعش" بينهم مسؤول

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، صباح اليوم الجمعة، عن القبض على اثنين من الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد، أحدهما يعمل بمنصب الإداري العام لما يسمى ولاية ديالى.

بغداد — سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية أن "الاستخبارات العسكرية وبعملية استباقية ونوعية ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين المنتمين لعصابات "داعش" الإرهابية في محافظة ديالى".

وأضاف البيان أن "أحدهما يعمل بمنصب الإداري العام لولاية ديالى، حيث أنهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/1 إرهاب بموجب مذكرة إلقاء قبض صادرة بحقهما".

يذكر أن تنظيم "داعش" أعلن سيطرته في صيف 2014 على مناطق واسعة في محافظة ديالى شرقي البلاد، ونفذت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير جميع المناطق قبل نهاية 2015.